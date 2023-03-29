Главный тренер сборной России по биатлону рассказал о подготовке резерва

Главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев высказался о подготовке резерва на предстоящий сезон.

«Задача в том, чтобы в юниорскую и основную команду приходили спортсмены с определённым уровнем умений. Люди, которые становятся победителями всероссийских и международных стартов, порой ни дня не катались классическим ходом и даже не умеют стоять на лыжероллерах в нём. Отсюда проблемы в технике и проблемы переноса веса тела и тактико-технических действий. У нас приходят в команду спортсмены, у которых длина траектории 0,30 секунды до выстрела при удержании на стрелковом тренажёре. В своё время у нас этот показатель был 0,10–0,12, а сейчас практически ни у кого нет показателя лучше 0,30.

У нас это был средний уровень в команде, а сегодня свыше 0,2. В два раза ниже уровень устойчивости винтовки. Отсюда у нас и проблемы в стрельбе на 60 процентов, непонимание, как стрелять лёжа, как работать с ветром и так далее. Мы хотим, чтобы не только спортсмены показывали высокие результаты в молодом возрасте, но и понимали, за счёт каких нагрузок эти результаты достигаются.

Это главная идея. На основе современных научных подходов мы будем определять потенциальные возможности современных молодых спортсменов. Оснащение протокола тестирования сегодня нам позволяет это сделать, и мы определим несколько десятков человек, которых будем обучать, сопровождать и тренировать», — приводит слова Ростовцева Metaratings.