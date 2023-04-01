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Команда Свердловской области одержала победу в женской эстафете на ЧР по биатлону

В Ханты-Мансийске завершилась женская эстафета на чемпионате России — 2023 по биатлону. Победу в гонке одержала команда Свердловской области, в состав которой вошли Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко.

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Эстафета. Женщины. 4х6 км

1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко) — 1:08.54,2 (2+8).

2. Московская область (Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева) — отставание 2 минуты 36,4 секунды (1+18).

3. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Екатерина Носкова, Ксения Довгая) +2.58,3 (6+14).

Чемпионат России — 2023 проводится в Ханты-Мансийске до 2 апреля. Сегодня, 1 апреля, также пройдёт мужской масс-старт на 15 км.