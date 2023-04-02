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ЧР по биатлону: во сколько женский масс-старт и мужская эстафета, где смотреть трансляции

Сегодня, 2 апреля, в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата России по биатлону пройдут две гонки: женский масс-старт на 12,5 км и мужская эстафета 4х7,5 км.

В масс-старте, который стартует в 9:00 мск, выступят 30 лучших биатлонисток по итогам предыдущих гонок. Женский масс-старт в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнётся в 8:40 мск. Первые десять стартовых номеров получили Лариса Куклина, Тамара Дербушева, Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Любовь Калинина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Егорова и Екатерина Носкова.

Мужская эстафета начнётся в 12:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 11:50 мск.

Чемпионат России по биатлону — 2023 проходит с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.