Ирина Казакевич завоевала золото в масс-старте на чемпионате России по биатлону

В Ханты-Мансийске завершился женский масс-старт на 12,5 км на чемпионате России — 2023 по биатлону. Победу в гонке одержала биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область. Спортсменка допустила два промаха и прошла дистанцию за 40.32,3.
Второе место заняла ещё одна представительница Свердловской области Тамара Дербушева, отставшая от лидера на 3,7 секунды. Тройку замкнула биатлонистка из ХМАО Екатерина Носкова.
Биатлон. Чемпионат России — 2023. Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 40.32,3 (2 промаха).
2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 3,7 секунды (0).
3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +10,8 (2).
Сегодня, 2 апреля, проходит заключительный день соревнований на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске. Мужчины в этот день проведут эстафетную гонку. Начало забега — в 12:00 мск.
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