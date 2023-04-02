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Ирина Казакевич завоевала золото в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Ирина Казакевич завоевала золото в масс-старте на чемпионате России по биатлону
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В Ханты-Мансийске завершился женский масс-старт на 12,5 км на чемпионате России — 2023 по биатлону. Победу в гонке одержала биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область. Спортсменка допустила два промаха и прошла дистанцию за 40.32,3.

Второе место заняла ещё одна представительница Свердловской области Тамара Дербушева, отставшая от лидера на 3,7 секунды. Тройку замкнула биатлонистка из ХМАО Екатерина Носкова.

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 40.32,3 (2 промаха).
2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 3,7 секунды (0).
3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +10,8 (2).

Биатлон. Чемпионат России-2023. Ханты-Мансийск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
02 апреля 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Ирина Казакевич
Свердловская область
40:32.3
2
Тамара Дербушева
Свердловская область
+3.7
3
Екатерина Носкова
ХМАО-Югра
+10.8

Сегодня, 2 апреля, проходит заключительный день соревнований на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске. Мужчины в этот день проведут эстафетную гонку. Начало забега — в 12:00 мск.

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