Доротея Вирер: в этом году многие уже считали, что моя карьера завершена

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер ответила на вопрос о продолжении/завершении карьеры.

«Думаю, я всё ещё могу что-то показать в биатлоне. Очевидно, что в спорте никогда нельзя сказать наверняка, что всё может пойти очень хорошо или очень плохо, но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы всё пошло по первому сценарию.

Как мы видели в этом году, многие уже считали, что моя карьера завершена, учитывая, что в последние два сезона я была немного на спаде, но в этом году всё снова прошло очень хорошо.

У меня также есть некоторые планы на будущее, над которыми я в любом случае могу поработать, продолжая карьеру в биатлоне. За последние два года я поняла, что, если занимаюсь только биатлоном, мне становится скучно. Если у меня есть какие-то личные проекты, это позволяет мне думать не только о спорте, так что это очень важно для меня», — приводит слова Вирер Fondo Italia.