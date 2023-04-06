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Жаклен: мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира, я бы вернул их к ОИ-2024

Жаклен: мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира, я бы вернул их к ОИ-2024
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Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, француз Эмильен Жаклен выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Я общался с некоторыми российскими спортсменами и знаю, что ситуация их очень расстраивает. Они не имеют никакого отношения к конфликту. В спортивном плане мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Без этих двух ведущих наций остаётся неприятное послевкусие.

Спорт стремится содействовать миру и сближению народов. Так что в этом контексте я бы счёл правильным вернуть их к Олимпиаде-2024 в Париже. Это показало бы, что спортивный мир сплочён – что он нужен как раз для этих целей и и что мы выше конфликтов. В этом как раз и есть ценности олимпизма, и это было бы прекрасным импульсом миру», – приводит слова Жаклена L’Equipe.

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