Биатлонистка Бреза-Буше: чувствую мотивацию продолжать, у меня всё ещё есть амбиции

Олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше поделилась мыслями о возвращении к соревнованиям после беременности.

«Как только я объявила о своей беременности, сказала, что хочу вернуться к соревнованиям следующей зимой. Были ли сомнения по этому поводу (разражается смехом)? Ни секунды! Это был продуманный проект с Жюльеном (мужем. — Прим. «Чемпионата»). С самого начала я имела целью Игры в Милане/Кортине. Я чувствую мотивацию продолжать, у меня всё ещё есть амбиции. У меня не было сомнений, даже с момента появления дочки. Я знаю, что были предшественники, показавшие, что совмещение жизни топ-спортсмена и матери возможно. Я считаю шансом для дочери разделить со мной часть моей карьеры. Очень хочу связать её с этим, чтобы она продолжала расти и процветать, как и я! Это два проекта, которые я хочу связать друг с другом. В настоящее время многие спортсменки, такие как футболистка Амель Майри или дзюдоистка Кларисс Агбеньену, не задумываясь приводят своих детей на тренировки», — приводит слова Бреза-Буше Nordic magazine.

Напомним, в сентябре 2022 года Бреза-Буше сообщила о беременности и пропуске сезона, а в феврале 2023 года рассказала, что родила дочку.