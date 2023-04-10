Бреза-Буше: мы очень скоро увидим, как новые лидеры оставят свой след на трассе

Олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше рассказала о своих целях на новый сезон после беременности.
«У меня всегда были цели. Целью будет чемпионат мира, но думаю, что сезон будет строиться по ходу дела. В своей карьере я хочу идти за индивидуальными и командными медалями на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Это мои амбиции, но их реализация будет зависеть от моих конкурентов. В любом случае я собираюсь сделать то, что считаю нужным для подготовки, продумав эту новую роль мамы, которая требует немного больше энергии дома.
Говоря о своих конкурентах, будет ли не хватать в женском биатлоне закончивших карьеру Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Денизе Херрман-Вик или даже Анаис Шевалье-Буше? На мой взгляд, мы очень скоро увидим, как новые лидеры оставят свой след на трассе. Я не сомневаюсь в плотности соревнований предстоящей зимой», — приводит слова Бреза-Буше Nordic magazine.
Напомним, в сентябре 2022 года Бреза-Буше сообщила о беременности и пропуске сезона, а в феврале 2023 года рассказала, что родила дочку.
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