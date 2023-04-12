«Позиция неоднозначная». Биатлонист Лобастов высказался о последних рекомендациях МОК

Белорусский биатлонист, участник Кубка мира по биатлону Никита Лобастов рассказал об отношении к рекомендациям Международного олимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

«Позиция достаточно неоднозначная. В первую очередь хочется выступать с сильнейшими спортсменами на равных условиях, а там есть момент по недопуску к эстафетам.

Думаю, пока это не решит всех вопросов, и ещё будут думать и принимать какие-то другие решения. Оптимального решения для всех, я думаю, ещё нет», – сказал Лобастов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Напомним, в сезоне-2022/2023 атлеты из России и Беларуси не принимали участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов. В качестве альтернативы был создан Кубок Содружества.