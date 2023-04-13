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Никита Лобастов назвал главное отличие белорусского биатлона от российского

Никита Лобастов назвал главное отличие белорусского биатлона от российского
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Белорусский биатлонист Никита Лобастов рассказал, в чём отличие между биатлоном в России и в Беларуси.

«Главное отличие, по крайней мере взрослого биатлона, в том, что в Беларуси практически нет конкуренции. Мы целенаправленно готовимся к соревнованиям, то есть, если впереди чемпионат мира или Олимпийские игры, мы готовимся именно к ним и знаем, что будем там выступать. А в России очень высокая конкуренция и сначала нужно отобраться в команду, а уже потом выступать на соревнованиях. В этом основное отличие. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Каким-то спортсменам легче, когда большая конкуренция, а кому-то – когда спокойно», – сказал спортсмен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Напомним, Никита Лобастов – уроженец Удмуртии, до 2018 года спортсмен представлял Россию на международных соревнованиях. Пять лет назад он сменил спортивное гражданство и стал одним из самых ярких биатлонистов Беларуси.

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