Союз биатлонистов России сформировал Комиссию спортсменов, в которую вошли семь человек

Союз биатлонистов России (СБР) сформировал специальную Коммисию спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте организации. В состав участников вошли Тамара Дербушева, Эдуард Латыпов, Екатерина Носкова, Александр Поварницын, Карим Халили, Максим Цветков и Екатерина Юрлова-Перхт.
Также сообщается, что Комиссия спортсменов СБР формируется сроком на четыре года, а её председатель будет избран голосованием членов комиссии.
«Мне кажется, у комиссии получился вполне рабочий состав из биатлонистов с авторитетом. Комиссия создана для того, чтобы спортсмены могли в ещё более полной мере принимать участие в решении тех целей и задач, которые стоят перед СБР. Это касается и улучшения организации наших соревнований, и решения проблем отдельных спортсменов, попавших в какую-то сложную жизненную ситуацию, и многого другого. Надеюсь, что наша комиссия также будет взаимодействовать с комиссией атлетов IBU, чтобы мнение и голос наших спортсменов услышали и в Международном союзе биатлонистов», – говорится в заявлении президента СБР Виктора Майгурова.
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