Каминский рассказал, почему чемпионке Алданского марафона не удалось перейти в его группу

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу биатлонистки Анастасии Гришиной в Алданском марафоне.
«Была вероятность, что Анастасия Гришина подключится к нашей группе. Этого хотел её личный тренер, но тренерский совет принял решение, что состав группы мы не расширяем. Она отказалась ехать на закатку с юниорской командой, потому что планировала сбор в Алдане с нами. У нас было забронировано для неё место, поэтому личный тренер попросил её взять. Поскольку она планируется в группу Артёма Истомина, я с ним связался, и он был не против.
Она выиграла марафон среди женщин, но особо сильных соперниц у неё не было, поэтому Настя победила довольно легко. Я затрудняюсь сказать, насколько хорошо или плохо она пробежала, но выиграла — и молодец. Уровень спортсменок, которых она обыграла, я сейчас точно не представляю», — приводит слова Каминского Metaratings.
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