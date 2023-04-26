Каминский рассказал, почему чемпионке Алданского марафона не удалось перейти в его группу

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу биатлонистки Анастасии Гришиной в Алданском марафоне.

«Была вероятность, что Анастасия Гришина подключится к нашей группе. Этого хотел её личный тренер, но тренерский совет принял решение, что состав группы мы не расширяем. Она отказалась ехать на закатку с юниорской командой, потому что планировала сбор в Алдане с нами. У нас было забронировано для неё место, поэтому личный тренер попросил её взять. Поскольку она планируется в группу Артёма Истомина, я с ним связался, и он был не против.

Она выиграла марафон среди женщин, но особо сильных соперниц у неё не было, поэтому Настя победила довольно легко. Я затрудняюсь сказать, насколько хорошо или плохо она пробежала, но выиграла — и молодец. Уровень спортсменок, которых она обыграла, я сейчас точно не представляю», — приводит слова Каминского Metaratings.