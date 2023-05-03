СБР опубликовал проект соревнований Кубка России и Кубка Содружества на сезон-2023/2024

Во вторник, 2 мая, Союз биатлонистов России опубликовал официальный проект соревнований по биатлону на сезон-2023/2024. Всего запланировано пять этапов Кубка России, четыре этапа Кубка Содружества, а также четыре старта чемпионата России и Спартакиада сильнейших спортсменов России в Златоусте.

Согласно проекту, сезон у биатлонистов стартует 5 сентября 2023 года в Сочи гонками Кубка Содружества на лыжероллерах, а завершится в апреле 2024 года.

Проект соревнований по биатлону в сезоне-2023/2024.

Кубок Содружества

5-11 сентября. Сочи. Роллеры-спринт, роллеры-гонка преследования, роллеры-масстарт.

12-18 декабря. Уфа. Спринт, гонка преследования, масстарт.

3-8 января. Раубичи (Беларусь). Спринт, гонка преследования, масстарт.

Апрель. Место и формат гонок согласовываются.

Кубок России

23-27 ноября. Ханты-Мансийск. Смешанная эстафета (1+1), смешанная эстафета (2+2).

28 ноября — 4 декабря. Ханты-Мансийск. Спринт, гонка преследования, масстарт-большой.

5-11 декабря. Тюмень. Гонка, спринт, масстарт-большой.

16-22 января. Ижевск. Гонка, спринт, масстарт-большой.

27 февраля — 4 марта. Уфа. Спринт, гонка преследования, масстарт-большой.

Чемпионат России

14-20 сентября. Тюмень. Роллеры-спринт, роллеры-эстафета, роллеры-гонка.

9-15 января. Чайковский. Суперспринт, масстарт-большой, командная гонка.

21 марта — 1 апреля. Тюмень. Спринт, гонка преследования, гонка, смешанная эстафета (2+2), смешанная эстафета (1+1), масстарт, эстафета.

2-6 апреля. Уват. Марафон.

Спартакиада сильнейших спортсменов России

9-19 февраля. Златоуст. Гонка, спринт, гонка преследования, смешанная эстафета (2+2), масстарт, эстафета.