Экс-биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех восстановила российское гражданство
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Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщил, что бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех была восстановлена в российском гражданстве.
«Екатерина Бех сегодня официально восстановлена в гражданстве РФ. Она будет тренироваться в составе сборной Московской области в группе Куваева и Спиридонова», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».
Напомним, Бех является уроженкой Хабаровского края. Спортсменка представляла сборную России до 2018 года, после чего приняла решение перейти в украинскую национальную команду. В составе сборной Украины Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы. Во время начала конфликта на Украине 24-летняя спортсменка перебралась в Россию.
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