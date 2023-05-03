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Экс-биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех восстановила российское гражданство

Экс-биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех восстановила российское гражданство
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Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов сообщил, что бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех была восстановлена в российском гражданстве.

«Екатерина Бех сегодня официально восстановлена в гражданстве РФ. Она будет тренироваться в составе сборной Московской области в группе Куваева и Спиридонова», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Напомним, Бех является уроженкой Хабаровского края. Спортсменка представляла сборную России до 2018 года, после чего приняла решение перейти в украинскую национальную команду. В составе сборной Украины Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы. Во время начала конфликта на Украине 24-летняя спортсменка перебралась в Россию.

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