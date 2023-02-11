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Нуждов опроверг информацию о возвращении биатлонистки Екатерины Бех в сборную Украины

Нуждов опроверг информацию о возвращении биатлонистки Екатерины Бех в сборную Украины
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Президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов заявил, что Екатерина Бех, которая бегала на Кубке России без российского паспорта, нарушений правил не допускала.

«Давайте не будем касаться юридической казуистики в регламенте о проведении соревнований, утверждённом Минспорта, а просто разберёмся.

Заявку на участие спортсмена в соревнованиях подаёт региональная федерация, прилагая все необходимые документы. Да, у Екатерины не было российского паспорта, но я как руководитель региональной федерации написал на имя руководства СБР официальное письмо с просьбой допустить спортсменку, которая подала документы на вид на жительство в России.

В ответ я получил письмо за подписью президента СБР Виктора Майгурова о том, что вопрос допуска в данном случае может быть рассмотрен в индивидуальном порядке. Если она была внесена в стартовые протоколы, то это уже вопрос к жюри соревнований, но никак не к самой спортсменке. То есть если нарушение правил и было, то не с её стороны.

Далее. Когда Екатерина вернулась в Россию, то не я нашёл ей тренера, а она сама попросила Николая Петровича Лопухова поработать с ней, поскольку на Украине тренировалась с его сыном. И уже потом они пришли ко мне вместе с просьбой помочь в проведении сборов и участии в соревнованиях. Я оказал спортсменке и тренеру посильную помощь как частное лицо.

Предположение о том, что Екатерина Бех намерена вернуться на Украину, не соответствует действительности. Да, она в данный момент не в России, но это связано с состоянием её здоровья. Екатерина улетела за границу, ей необходимо лечение. Я попросил бы журналистов более точно и полно подавать информацию. Ну и чтобы закрыть вопрос о переходе в какую-либо другую сборную, Екатерина Бех находится в стадии получения паспорта Российской Федерации», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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