Нуждов опроверг информацию о возвращении биатлонистки Екатерины Бех в сборную Украины

Президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов заявил, что Екатерина Бех, которая бегала на Кубке России без российского паспорта, нарушений правил не допускала.

«Давайте не будем касаться юридической казуистики в регламенте о проведении соревнований, утверждённом Минспорта, а просто разберёмся.

Заявку на участие спортсмена в соревнованиях подаёт региональная федерация, прилагая все необходимые документы. Да, у Екатерины не было российского паспорта, но я как руководитель региональной федерации написал на имя руководства СБР официальное письмо с просьбой допустить спортсменку, которая подала документы на вид на жительство в России.

В ответ я получил письмо за подписью президента СБР Виктора Майгурова о том, что вопрос допуска в данном случае может быть рассмотрен в индивидуальном порядке. Если она была внесена в стартовые протоколы, то это уже вопрос к жюри соревнований, но никак не к самой спортсменке. То есть если нарушение правил и было, то не с её стороны.

Далее. Когда Екатерина вернулась в Россию, то не я нашёл ей тренера, а она сама попросила Николая Петровича Лопухова поработать с ней, поскольку на Украине тренировалась с его сыном. И уже потом они пришли ко мне вместе с просьбой помочь в проведении сборов и участии в соревнованиях. Я оказал спортсменке и тренеру посильную помощь как частное лицо.

Предположение о том, что Екатерина Бех намерена вернуться на Украину, не соответствует действительности. Да, она в данный момент не в России, но это связано с состоянием её здоровья. Екатерина улетела за границу, ей необходимо лечение. Я попросил бы журналистов более точно и полно подавать информацию. Ну и чтобы закрыть вопрос о переходе в какую-либо другую сборную, Екатерина Бех находится в стадии получения паспорта Российской Федерации», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.