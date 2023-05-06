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Анаис Бескон возглавила паралимпийскую сборную Франции по биатлону

Анаис Бескон возглавила паралимпийскую сборную Франции по биатлону
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Олимпийская чемпионка 2018 года в смешанной эстафете француженка Анаис Бескон возглавила паралимпийскую сборную Франции по биатлону, сообщает Nordic Magazine.

Бывшая биатлонистка уже год работает с паралимпийской сборной. После успешного первого сезона в команде Бескон была утверждена на пост старшего тренера сборной.

«Пока все стороны довольны, я буду продолжать работу», — отметила Бескон.

Напомним, помимо золотой медали на Олимпиаде в Пхёнчхане, Бескон завоевала бронзовые награды в гонке преследования и женской эстафете. Спортсменка является многократным призёром чемпионатов мира и чемпионкой мира в смешанной эстафете. Эту медаль она завоевала с командой в 2016 году на чемпионате мира в Хольменколлене.

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