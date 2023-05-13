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33-летняя Доротея Вирер продемонстрировала текущую физическую форму. Фото

33-летняя Доротея Вирер продемонстрировала текущую физическую форму. Фото
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях фотографии из тренажёрного зала, тем самым продемонстрировав текущую физическую форму.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Напомним, 33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира. Она набрала 911 очков, проиграв лишь француженке Жулии Симон (1093). На чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Вирер не удалось завоевать личных медалей, однако Доротея стала чемпионкой мира в женской эстафете и завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете.

Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019 и 2019/2020), а также обладательница двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования и малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

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