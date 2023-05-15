«Не скажу, что перевыполнила план». Биатлонистка Шевченко — о золоте ЧР в первом же сезоне

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, какие у неё были планы на сезон-2022/2023.
«Если посмотреть все мои лыжные сезоны, я всегда разгонялась под конец, то есть всегда чемпионаты и последние старты я бежала хорошо. План на год, конечно, у меня был – это привыкнуть к стрельбе, к бегу с винтовкой, да и в целом к биатлону. И, конечно, не наделать ошибок на этапе обучения стрельбе.
Понятно, что в перспективе ставились задачи попасть в цветы, и даже попадание в топ-10 было бы хорошим результатом. Но удалось взять и личные медали, и командную, и в смешанной эстафете была первая медаль за сезон. Не скажу, что перевыполнила план. По ходу сезона было видно, что я способна на этот результат, поэтому это не супернеожиданно было», — сказала биатлонистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
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