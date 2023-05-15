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«В тренировочном плане они диктаторы». Биатлонистка Шевченко — о Бородавко и Шашилове

«В тренировочном плане они диктаторы». Биатлонистка Шевченко — о Бородавко и Шашилове
Наталия Шевченко
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Российская биатлонистка Наталия Шевченко сравнила своих тренеров по биатлону и лыжным гонкам Михаила Шашилова и Юрия Бородавко.

«Я хорошо знаю их обоих и могу сказать, что да, в тренировочном плане они диктаторы, а вообще, как люди, они очень добрые. Что Юрий Викторович, что Михаил Викторович такие душевные, с ними всегда можно поговорить о чём-то личном.

Михаил Викторович на тренировке на стрельбище может прикрикнуть, но он всегда заботится о нас, о своих спортсменах, может свозить поужинать, постоянно покупает нам мёд, икру, орехи, фрукты – ему не жалко ничего для спортсменов. Он всегда дарит подарки на все праздники, на день рождения всегда дарит цветы девчонкам и мне в том числе», — сказала биатлонистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

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