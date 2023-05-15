«Там были сильные эмоции». Экс-лыжница Шевченко рассказала, как смотрела гонки ОИ-2022

Российская экс-лыжница Наталия Шевченко рассказала, как наблюдала за гонками Олимпиады-2022.
«Когда выигрывали эстафеты – да, там были сильные эмоции. Ещё были очень сильные эмоции, когда была мужская эстафета по биатлону, там, наверное, вся страна прослезилась, и не только наша страна (улыбается). Ещё запомнилась первая медаль Наташки Непряевой в скиатлоне.
Во время Олимпиады мы были на сборе в Сочи, на Лауре. Когда шёл мужской скиатлон, мы катались на тренировке, и в этот момент нам на большой экран на стадионе вывели картинку. Все спортсмены, которые катались там в это время, остановились и смотрели этот финиш. Это было очень круто – мы все вместе стояли и болели, когда Саня был первым и Денис – вторым. Было очень эмоционально», — сказала биатлонистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
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