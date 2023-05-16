Вирер, Виттоцци и Джакомель возглавили сборную Италии сезона-2023/2024
Поделиться
Федерация зимних видов спорта Италии опубликовала окончательный состав сборной по биатлону на сезон-2023/2024. Члены команды разделены на группы: отдельно выделены традиционные лидеры сборной, а остальные спортсмены формируют группы подготовки к Олимпийским играм в Милане и Кортине (Италия) в 2026 году.
Группа «Элита». Лидеры сборной. Мужчины
Томмазо Джакомель
Группа «Элита». Лидеры сборной. Женщины
Лиза Виттоцци
Доротея Вирер
Группа «Милан-Кортина-2026». Мужчины
Дидье Бьона
Патрик Браунхофер
Лукас Хофер
Даниэле Каппеллари
Седрик Кристилль
Даниэле Фаунер
Якопо Леонезио
Элиа Цени
Давид Цингерле
Группа «Милан-Кортина-2026». Женщины
Ханна Аухенталлер
Микела Каррара
Самуэла Комола
Ребекка Пасслер
Сара Скаттоло
Беатриче Трабукки
Мартина Трабукки
Линда Цингерле
Комментарии
- 16 мая 2023
-
09:55
- 15 мая 2023
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
- 14 мая 2023
-
16:47
-
13:53
-
10:17
- 13 мая 2023
-
19:26
-
14:27
-
10:14
- 12 мая 2023
-
18:19
-
16:32
-
13:35
-
13:25
-
12:08
-
10:14
-
10:04
-
02:57
- 11 мая 2023
-
10:52
- 10 мая 2023
-
12:40
-
09:32
- 9 мая 2023
-
16:37
-
13:00
-
12:11
-
11:38
- 7 мая 2023
-
12:25
-
09:41
- 6 мая 2023
-
17:32
-
14:27
- 5 мая 2023
-
17:52
-
17:39
Партнерский контент