Вирер, Виттоцци и Джакомель возглавили сборную Италии сезона-2023/2024

Федерация зимних видов спорта Италии опубликовала окончательный состав сборной по биатлону на сезон-2023/2024. Члены команды разделены на группы: отдельно выделены традиционные лидеры сборной, а остальные спортсмены формируют группы подготовки к Олимпийским играм в Милане и Кортине (Италия) в 2026 году.

Группа «Элита». Лидеры сборной. Мужчины

Томмазо Джакомель

Группа «Элита». Лидеры сборной. Женщины

Лиза Виттоцци

Доротея Вирер

Группа «Милан-Кортина-2026». Мужчины

Дидье Бьона

Патрик Браунхофер

Лукас Хофер

Даниэле Каппеллари

Седрик Кристилль

Даниэле Фаунер

Якопо Леонезио

Элиа Цени

Давид Цингерле

Группа «Милан-Кортина-2026». Женщины

Ханна Аухенталлер

Микела Каррара

Самуэла Комола

Ребекка Пасслер

Сара Скаттоло

Беатриче Трабукки

Мартина Трабукки

Линда Цингерле