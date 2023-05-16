Обладательница Кубка России Сливко отказалась работать с национальной сборной
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Обладательница Кубка России, лидер рейтинга СБР Виктория Сливко проведёт предстоящий сезон на самоподготовке. Об этом рассказал вице-президент СБР Павел Ростовцев.
«Виктория Сливко приняла решение о самостоятельной подготовке. Как показал прошлый сезон, эта схема работает. Экипировкой и инвентарём мы спортсменку обеспечим», — передаёт слова Ростовцева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом групп подготовки на спортивный сезон-2023/2024. В него не вошли такие спорстмены, как Александр Логинов и Антон Бабиков. Биатлонисты решили готовиться к стартам самостоятельно. В женский состав не попали такие спортсменки, как Виктория Сливко и Светлана Миронова.
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