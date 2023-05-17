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Доротея Вирер объяснила, почему отказалась от фотосессии для Playboy

Доротея Вирер объяснила, почему отказалась от фотосессии для Playboy
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, почему отказалась позировать для журнала Playboy.

«Это уже старая история. Запрос был из России, биатлон там популярен. Я отказалась, потому что не чувствовала себя достаточно уверенной. Сейчас девушки, которые попадают в этот журнал, уже не совсем обнажённые. Но я должна была сниматься полностью обнажённой, поэтому отказалась. Я серьёзная? Я бы так не сказала, но предпочитаю защищать частную жизнь. Но если кто-то чувствует себя комфортно, демонстрируя обнажённые снимки, то вперёд», — приводит слова Вирер Corriere della Sera.

Напомним, 33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.

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