Доротея Вирер объяснила, почему отказалась от фотосессии для Playboy

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, почему отказалась позировать для журнала Playboy.
«Это уже старая история. Запрос был из России, биатлон там популярен. Я отказалась, потому что не чувствовала себя достаточно уверенной. Сейчас девушки, которые попадают в этот журнал, уже не совсем обнажённые. Но я должна была сниматься полностью обнажённой, поэтому отказалась. Я серьёзная? Я бы так не сказала, но предпочитаю защищать частную жизнь. Но если кто-то чувствует себя комфортно, демонстрируя обнажённые снимки, то вперёд», — приводит слова Вирер Corriere della Sera.
Напомним, 33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.
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