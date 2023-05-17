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Доротея Вирер высказалась о возможном выступлении на Олимпийских играх 2026 года

Доротея Вирер высказалась о возможном выступлении на Олимпийских играх 2026 года
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что хотела бы выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Я хотела бы принять там участие, но ещё я хотела бы большую семью, спокойную жизнь, и эти вещи не всегда получается совмещать. Однако когда я вижу, что пока выигрываю, говорю себе: наслаждайся моментом. Эти две ипостаси живут во мне. На самом деле три года — это не так много. Я буду принимать решение после каждого сезона», — приводит слова Вирер Corriere della Sera.

Напомним, 33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира. Она набрала 911 очков, уступив лишь француженке Жулии Симон (1093).

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