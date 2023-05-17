Биатлонист Антон Бабиков будет тренироваться в составе сборной Башкортостана. Об этом сообщил глава Федерации биатлона республики Максим Чудов.
«Да, Бабиков будет тренироваться в уфимской федерации. Ожидаем его возвращения с первого сбора, и далее он будет приступать к занятиям по определённому плану со сборной команды Башкортостана», — приводит слова Чудова «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков. Вторым в таблице стал победитель общего зачёта соревнований Карим Халили (123 очка). Александр Поварницын (123) — на третьем месте.
Напомним, Бабикова и Александра Логинова не оказалось в составе сборной России на централизованную подготовку.
- 17 мая 2023
-
17:26
-
15:36
-
11:43
- 16 мая 2023
-
22:19
-
12:58
-
12:40
-
12:38
-
12:23
-
12:09
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
09:55
- 15 мая 2023
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
- 14 мая 2023
-
16:47
-
13:53
-
10:17
- 13 мая 2023
-
19:26
-
14:27
-
10:14
- 12 мая 2023
-
18:19
-
16:32
-
13:35
-
13:25
-
12:08
-
10:14
-
10:04
-
02:57
- 11 мая 2023
-
10:52