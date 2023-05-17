Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Антон Бабиков будет тренироваться в составе сборной Башкортостана

Биатлонист Антон Бабиков будет тренироваться в составе сборной Башкортостана. Об этом сообщил глава Федерации биатлона республики Максим Чудов.

«Да, Бабиков будет тренироваться в уфимской федерации. Ожидаем его возвращения с первого сбора, и далее он будет приступать к занятиям по определённому плану со сборной команды Башкортостана», — приводит слова Чудова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков. Вторым в таблице стал победитель общего зачёта соревнований Карим Халили (123 очка). Александр Поварницын (123) — на третьем месте.

Напомним, Бабикова и Александра Логинова не оказалось в составе сборной России на централизованную подготовку.