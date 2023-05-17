Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Антон Бабиков будет тренироваться в составе сборной Башкортостана

Антон Бабиков будет тренироваться в составе сборной Башкортостана
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонист Антон Бабиков будет тренироваться в составе сборной Башкортостана. Об этом сообщил глава Федерации биатлона республики Максим Чудов.

«Да, Бабиков будет тренироваться в уфимской федерации. Ожидаем его возвращения с первого сбора, и далее он будет приступать к занятиям по определённому плану со сборной команды Башкортостана», — приводит слова Чудова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков. Вторым в таблице стал победитель общего зачёта соревнований Карим Халили (123 очка). Александр Поварницын (123) — на третьем месте.

Напомним, Бабикова и Александра Логинова не оказалось в составе сборной России на централизованную подготовку.

Материалы по теме
«Конфликта у Бабикова с Башкировым не было». Почему из сборной России ушли звёзды биатлона
«Конфликта у Бабикова с Башкировым не было». Почему из сборной России ушли звёзды биатлона
Материалы по теме
Ростовцев: Логинов отказался готовиться в сборной, предложили Бабикову – он тоже отказался
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023