«Конфликта у Бабикова с Башкировым не было». Почему из сборной России ушли звёзды биатлона

За последние дни в российском биатлоне вспыхнуло сразу несколько скандальных тем. Появились новости о непопадании Антона Бабикова в состав сборной и возможной ликвидации группы тренера Сергея Башкирова.

Вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев провёл пресс-конференцию и ответил на все вопросы о перестановках в сборной и составе национальной команды на сезон-2023/2024. Рассказываем о главных новостях нашего биатлона.

Падин — новый тренер сборной

Группы подготовки в следующем сезоне останутся прежними. Однако изменения в составе тренеров всё-таки есть — Андрей Падин станет помощником тренера в группе Шашилова, специалист уже работает с женской командой на сборе в Раубичах.

Дмитрий Шукалович, который ранее работал аналитиком в группе Сергея Башкирова, возглавит юношескую команду сборной России. Ещё одно важное изменение в структуре мужской сборной — Юрий Каминский с этого сезона будет отвечать за методическую подготовку всей мужской национальной команды.

«Речи о расформировании группы Сергея Башкирова нет. Она остаётся самостоятельной группой. Но методическое сопровождение группы Башкирова будет осуществлять Юрий Каминский», — рассказал Ростовцев.

Андрей Падин Фото: РИА Новости

«Конфликта между Бабиковым и Башкировым не было»

По критериям отбора в сборную страны попали семь спортсменов: Латыпов, Серохвостов, Халили, Бажин, Поршнев, Пащенко и Поварницын. Однако Пащенко и Поршнев приняли решение готовиться в региональной команде, и вместо них как следующие по спортивному результату прошли Цветков и Томшин. Также в команду отобрался Денис Иродов как лидер рейтинга СБР по юниорам. Эта восьмёрка гарантировала себе место в сборной по спортивным результатам.

Ещё семь человек прошли в сборную по тренерскому решению, это Логинов, Ерёмин, Мухамедзянов, Колотов, Емерхонов, Корнев и Домичек. Антон Бабиков не прошёл в состав команды на централизованную подготовку.

«Бабиков был 16-м по рейтингу СБР и результатам на главных стартах. А на централизованную подготовку попадали восемь спортсменов по спортивным результатам и семь – тренерским решением.

Логинов 5 мая позвонил и сказал, что будет готовиться самостоятельно, хотя мы вели переговоры и с ним, и с его личным тренером, и с регионом о том, чтобы Александр был в составе сборной. Он отказался окончательно. Тогда мы предложили Бабикову занять место Логинова. Но Антон тоже отказался.

Никакого конфликта между Бабиковым и Сергеем Башкировым не было и быть не могло. Антон принял такое решение самостоятельно. Возможно, его ожидания от того, что он продолжит работу в группе Башкирова, не оправдались. Бабиков поблагодарил за предложение готовиться централизованно, но решил делать это самостоятельно», — отметил Ростовцев.

Светлана Миронова — вне сборной

По правилам, в список кандидатов в сборную страны могут попасть спортсмены, которые в сезоне занимали 1–10-е места на всероссийских соревнованиях в личных гонках или 1–3-е места в командных. Ещё 10% из общего числа спортсменов могут попасть по тренерскому решению. В это число попали Резцова, Нигматуллина, Логинов и Грухвина, перешедшая в этом сезоне из лыжных гонок в биатлон.

Павел Ростовцев сообщил, что пока Кристина Резцова будет готовиться самостоятельно. Также на самостоятельной подготовке и Ульяна Нигматуллина, которая до августа тренируется в Удмуртии, а с августа с Максимом Кугаевским в составе тюменской команды.

Светлана Миронова не попала в список кандидатов в сборную, так как не выполнила критерии, она будет готовиться к сезону за счёт региона в составе группы Артёма Истомина.

Продолжит самостоятельную подготовку вне сборной лидер общего зачёта СБР Виктория Сливко.

«Виктория Сливко приняла решение о самостоятельной подготовке. Как показал прошлый сезон, эта схема работает. Экипировкой и инвентарём мы спортсменку обеспечим», — сообщил Ростовцев.

Стоит отметить, что состав сборной был сформирован с учётом подготовки к 2026 году, поэтому в команду попали сразу шесть юниоров: Иродов и Домичек, Зырянова, Гришина, Дюжева и Шеллер.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

Спартакиада сильнейших — главный старт сезона

Павел Ростовцев отметил, что главным стартом сезона, по которому будет оцениваться работа тренеров и спортсменов, станет Спартакиада сильнейших, которая пройдёт в Златоусте с 9 по 19 февраля.

Последний апрельский этап Кубка Содружества может быть проведён на Камчатке. Окончательного решения по месту проведения этих соревнований пока нет.