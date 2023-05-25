«Теперь шесть недель буду ходить в гипсе». Биатлонист Тимофей Лапшин пострадал в аварии

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, с 2017 года выступающий за Южную Корею, пострадал в аварии в Сеуле.
«У меня не очень удачно начался подготовительный период. Я попал в ДТП. Пришлось проскакивать между машинами, и я зацепился за зеркало автомобиля. Сломал одну косточку на кисти, которая идёт к мизинцу. Решили сделать операцию, потому что расположение кисти бы поменялось, а это не очень хорошо. Сейчас я в больнице. Операцию сделали, всё прошло хорошо. Теперь шесть недель буду ходить в гипсе и тренироваться по мере возможности. Вот так начался подготовительный период к новому сезону», — сказал Лапшин в видео на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Лапшин — двукратный призёр чемпионатов Европы и серебряный призёр чемпионата мира по летнему биатлону.
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