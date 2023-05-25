Ольга Медведцева возглавила Союз биатлонистов Красноярского края
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Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по биатлону Ольга Медведцева избрана главой Союза биатлонистов Красноярского края. Делегаты выборной конференции проголосовали за неё единогласно, сообщает Союз биатлонистов России (СБР).
47-летняя Медведцева уже продолжительное время является членом Исполкома СБР. Спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры 28 марта 2010 года, в возрасте 34 лет. В своей карьере Медведцева также 10 раз одерживала победы на этапах Кубка мира, а в сезоне-2003/2004 завершила год на второй строчке общего зачёта КМ. Медведцева также является заслуженным мастером спорта России. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Дружбы.
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