Ольга Медведцева возглавила Союз биатлонистов Красноярского края

Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по биатлону Ольга Медведцева избрана главой Союза биатлонистов Красноярского края. Делегаты выборной конференции проголосовали за неё единогласно, сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

47-летняя Медведцева уже продолжительное время является членом Исполкома СБР. Спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры 28 марта 2010 года, в возрасте 34 лет. В своей карьере Медведцева также 10 раз одерживала победы на этапах Кубка мира, а в сезоне-2003/2004 завершила год на второй строчке общего зачёта КМ. Медведцева также является заслуженным мастером спорта России. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Дружбы.