Бывшие французские биатлонисты Симон Детьё и Селия Эмонье сыграли свадьбу

Сегодня, 27 мая, бывшие французские биатлонисты Симон Детьё и Селия Эмонье поженились, сообщает Nordic Magazine.
Церемония бракосочетания прошла в городе Ле Фур во Франции. На церемонии помимо близких и родственников присутствовали действующий биатлонист Кентен Фийон Майе и завершившая биатлонную карьеру Анаис Бескон, которая на данный момент возглавляет паралимпийскую сборную Франции.
Напомним, в июне 2021 года у Эмонье и Детьё родился ребёнок. Пара назвала сына Жюлем.
Детьё является олимпийским чемпионом 2018 года в смешанной эстафете и чемпионом мира 2020 года в мужской эстафете. Эмонье — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года в женской эстафете. Эмонье завершила карьеру в 2020 году, Детьё ушёл из профессионального биатлона в 2022 году.
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