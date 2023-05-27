Бывшие французские биатлонисты Симон Детьё и Селия Эмонье сыграли свадьбу

Сегодня, 27 мая, бывшие французские биатлонисты Симон Детьё и Селия Эмонье поженились, сообщает Nordic Magazine.

Церемония бракосочетания прошла в городе Ле Фур во Франции. На церемонии помимо близких и родственников присутствовали действующий биатлонист Кентен Фийон Майе и завершившая биатлонную карьеру Анаис Бескон, которая на данный момент возглавляет паралимпийскую сборную Франции.

Напомним, в июне 2021 года у Эмонье и Детьё родился ребёнок. Пара назвала сына Жюлем.

Детьё является олимпийским чемпионом 2018 года в смешанной эстафете и чемпионом мира 2020 года в мужской эстафете. Эмонье — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года в женской эстафете. Эмонье завершила карьеру в 2020 году, Детьё ушёл из профессионального биатлона в 2022 году.