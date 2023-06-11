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Йоханнес Бё: Холанд в финале Лиги чемпионов, Рууд — на «Ролан Гаррос». Это неделя Норвегии

Йоханнес Бё: Холанд в финале Лиги чемпионов, Рууд — на «Ролан Гаррос». Это неделя Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о мировых успехах соотечественников в других видах спорта на этой неделе.

«Эта неделя вообще была в каком-то смысле норвежской. Сначала Виктор Ховланд выиграл Мемориальный турнир по гольфу, затем Якоб Ингебригтсен бьёт мировой рекорд в беге на 2 мили в Париже, Эрлинг Холанд играет в финале Лиги чемпионов, а теперь ещё и Каспер Рууд – в финале «Ролан Гаррос». Для Норвегии это, наверное, лучшая неделя», — приводит слова младшего Бё L’Équipe.

Напомним, норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в составе своей команды уже стал победителем Лиги чемпионов. Четвёртая ракетка мира Каспер Рууд сегодня поборется с сербом Новаком Джоковичем в финале «Ролан Гаррос» — 2023.

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