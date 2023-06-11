«Джоковичу будет нелегко». Йоханнес Бё оценил шансы Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос»

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился ожиданиями от финала мужского «Ролан Гаррос» — 2023, где его соотечественник Каспер Рууд сразится с сербом Новаком Джоковичем.
«Не могу сказать, что хорошо знаком с ним (Руудом), но мы встречались несколько раз. Я даже играл с ним в теннис на одном из мероприятий, организованных его спонсором. Особенно мне запомнилась скорость его подач, они проносились пулей. Я был на противоположной стороне корта, готовился отбивать подачи, но стоило мне лишь протянуть ракетку, как мяч уже летел в стену позади меня. Было удивительно наблюдать за скоростью происходящего.
Думаю, на гранд-финале будет много наших соотечественников. День станет великим для норвежского спорта.
Конечно, Джокович – фаворит. Я смотрел его полуфинал с Алькарасом, Карлос – первая ракетка мира, но в этом матче упёрся в стену! Новак – один из величайших игроков в теннис в истории. Касперу будет очень тяжело, но внутри него сейчас что-то происходит. Я прочитал в его глазах, что он стал более зрелым, более агрессивным, более уверенным в себе. Думаю, Джоковичу будет нелегко. Я бы оценил шансы Джоковича как 70/30. Но Рууд в отличной форме. Думаю, это поможет ему правильно подойти к матчу», — приводит слова младшего Бё L’Équipe.
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