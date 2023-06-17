Доротея Вирер: моя мотивация — блестящие результаты прошлого сезона

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, занявшая по итогам сезона-2022/2023 второе место в общем зачёте Кубка мира, рассказала о тренировочном процессе для подготовки к следующим зимним соревнованиям. Сейчас спортсменка готовится к сезону на сборах в Валь-ди-Фьемме вместе с мужской частью сборной Италии.
«Я чувствую себя комфортно на тренировках: между нами сложились честные и открытые отношения, мы все готовы помогать друг другу и давать советы, исходя из собственного опыта.
Конечно, подготовка к новому сезону — сложная задача, нужно удерживать высокую концентрацию. Трудно сочетать все аспекты подготовки вместе. Но моя мотивация исходит из блестящих результатов прошлого сезона: не думаю, что иначе я была бы здесь», — приводит слова биатлонистки издание Fondo Italia.
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