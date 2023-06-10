«У меня всё под контролем». Почему Йоханнес Бё отказался тренироваться со сборной Норвегии

2023 год получается отличным для лидера сборной Норвегии по биатлону Йоханнеса Бё. Он выиграл Кубок мира и пять золотых наград чемпионата мира в Оберхофе, а теперь ещё и ждёт пополнения в семье. Совсем скоро Йоханнес и его супруга Хедда во второй раз станут родителями. И по этой причине лучший биатлонист мира всё лето проведёт с семьёй отдельно от команды.
Останется ли он лучшим, позволив себе такую вольность?
«Я перезапущусь и включу газ!»
Пополнение в семействе ожидается в ближайшие несколько недель. Йоханнес решил всё это время и вплоть до конца сентября быть рядом с женой, подрастающим сыном и новорождённым малышом, в то время как его товарищи по команде уже провели сбор в Испании. Впрочем, биатлонист уже жертвовал биатлоном ради семьи. Когда в самый разгар сезона-2019/2020 у пары родился первенец, Йоханнес пропустил январские этапы Кубка мира, а после вернулся и выиграл «Большой хрустальный глобус».
«В некотором смысле это для меня в новинку, когда твоя жена на позднем сроке беременности, и при этом вокруг носится трёхлетний ребёнок. Из-за этого приходится проводить дома больше времени. Всегда чувствуешь волнение, когда происходит что-то новое. Но в то же время у меня есть опыт, и я вижу, что неплохо справляюсь дома и держу всё под контролем. Верю и надеюсь, что всё будет хорошо», – поделился своими ощущениями Йоханнес.
Он уже распланировал своё лето. В нём учтены и отдых с семьёй, и подготовка к новому сезону. Основную часть тренировок Йоханнес проведёт в своём доме в Конгсвингере, где при строительстве он, разумеется, предусмотрел спортзал. В июле возьмёт короткий летний отпуск, чтобы как можно больше времени побыть с родными. А уже в августе биатлонист возобновит тренировки, увеличив нагрузку, чтобы в сентябре вернуться в команду.
«Я перезапущусь в августе и тогда включу газ!» – пообещал Бё.
Он также отметил, что его решение в команде восприняли с пониманием.
«У меня есть время потренироваться, отдохнуть и побыть со своей семьёй. Это лучшее решение для меня, но оно также означает, что я несу ответственность за свою собственную подготовку и, следовательно, за результат. Это ответственность, к которой я отношусь серьёзно, и я хочу показать всем, что я смогу самостоятельно подготовиться к зиме», – рассказал Бё-младший.
Йоханнес Бё
Фото: Из личного архива Йоханнеса Бё
«Он тренируется меньше всех, но лучше всех»
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален считает, что Йоханнес – именно тот спортсмен, который может эффективно тренироваться даже в домашних условиях.
«Каждый год многие удивляются и критикуют его за отставание от графика. Будь это любой другой спортсмен, я бы и сам сказал, что ему будет трудно подойти к старту сезона в хорошей форме. Но Йоханнес может эффективно тренироваться дома», – уверен Бьорндален.
Ближайший преследователь Йоханнеса норвежец Стурла Холм Легрейд хочет сделать всё, чтобы победить Бё в новом сезоне.
«Я должен сделать этот шаг, но между Йоханнесом и остальным миром существует разрыв. Он талант экстремального калибра. Среди нас он тренируется меньше всех, но, вероятно, делает это лучше всех. Он выяснил, что для него лучше всего работает, и теперь очень эффективно этим пользуется. Не уверен, что это работало бы для других. Каждый должен найти то, что подходит именно ему», – отметил вице-лидер Кубка мира прошлого сезона.
«Мы любим работать вместе с Йоханнесом. Иметь возможность быть с ним во время тяжёлой тренировки и наблюдать за его эффективностью – это невероятно ценно», – признался Легрейд.
Но похоже, что стремление соперников опередить его в новом сезоне только подстёгивает Йоханнеса.
«Я знаю, что в следующем сезоне все захотят меня обыграть, и это мотивирует меня каждый день. Понимаю, насколько сильно соперники трудятся ради этой победы, поэтому я должен выложиться как минимум так же».
Его тренер Эгиль Кристиансен ранее выделял особое качество своего подопечного, а именно моральное равновесие, которое он приобрёл в прошлом сезоне:
«Думаю, главная причина его успехов в том, что он успокоился. Он закончил строительство дома, переехал в Конгсвингер, там тихо. Когда он дома, он может сконцентрироваться на тренировках и отдыхе, быть с Густавом и семьёй, не думая о многих других вещах. Это очень сильно ему помогает».
Если это качество действительно помогает Йоханнесу побеждать, то после подобной летней подготовки к сезону его будет просто не остановить. А значит, нас ждёт продолжение бессменного лидерства великого норвежца.
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