Пятикратный олимпийский чемпион решил быть ближе к своей семье. Но как всё это скажется на результатах?

«У меня всё под контролем». Почему Йоханнес Бё отказался тренироваться со сборной Норвегии

2023 год получается отличным для лидера сборной Норвегии по биатлону Йоханнеса Бё. Он выиграл Кубок мира и пять золотых наград чемпионата мира в Оберхофе, а теперь ещё и ждёт пополнения в семье. Совсем скоро Йоханнес и его супруга Хедда во второй раз станут родителями. И по этой причине лучший биатлонист мира всё лето проведёт с семьёй отдельно от команды.

Останется ли он лучшим, позволив себе такую вольность?

«Я перезапущусь и включу газ!»

Пополнение в семействе ожидается в ближайшие несколько недель. Йоханнес решил всё это время и вплоть до конца сентября быть рядом с женой, подрастающим сыном и новорождённым малышом, в то время как его товарищи по команде уже провели сбор в Испании. Впрочем, биатлонист уже жертвовал биатлоном ради семьи. Когда в самый разгар сезона-2019/2020 у пары родился первенец, Йоханнес пропустил январские этапы Кубка мира, а после вернулся и выиграл «Большой хрустальный глобус».

«В некотором смысле это для меня в новинку, когда твоя жена на позднем сроке беременности, и при этом вокруг носится трёхлетний ребёнок. Из-за этого приходится проводить дома больше времени. Всегда чувствуешь волнение, когда происходит что-то новое. Но в то же время у меня есть опыт, и я вижу, что неплохо справляюсь дома и держу всё под контролем. Верю и надеюсь, что всё будет хорошо», – поделился своими ощущениями Йоханнес.

Он уже распланировал своё лето. В нём учтены и отдых с семьёй, и подготовка к новому сезону. Основную часть тренировок Йоханнес проведёт в своём доме в Конгсвингере, где при строительстве он, разумеется, предусмотрел спортзал. В июле возьмёт короткий летний отпуск, чтобы как можно больше времени побыть с родными. А уже в августе биатлонист возобновит тренировки, увеличив нагрузку, чтобы в сентябре вернуться в команду.

«Я перезапущусь в августе и тогда включу газ!» – пообещал Бё.

Он также отметил, что его решение в команде восприняли с пониманием.

«У меня есть время потренироваться, отдохнуть и побыть со своей семьёй. Это лучшее решение для меня, но оно также означает, что я несу ответственность за свою собственную подготовку и, следовательно, за результат. Это ответственность, к которой я отношусь серьёзно, и я хочу показать всем, что я смогу самостоятельно подготовиться к зиме», – рассказал Бё-младший.

Йоханнес Бё Фото: Из личного архива Йоханнеса Бё

«Он тренируется меньше всех, но лучше всех»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален считает, что Йоханнес – именно тот спортсмен, который может эффективно тренироваться даже в домашних условиях.

«Каждый год многие удивляются и критикуют его за отставание от графика. Будь это любой другой спортсмен, я бы и сам сказал, что ему будет трудно подойти к старту сезона в хорошей форме. Но Йоханнес может эффективно тренироваться дома», – уверен Бьорндален.

Ближайший преследователь Йоханнеса норвежец Стурла Холм Легрейд хочет сделать всё, чтобы победить Бё в новом сезоне.

«Я должен сделать этот шаг, но между Йоханнесом и остальным миром существует разрыв. Он талант экстремального калибра. Среди нас он тренируется меньше всех, но, вероятно, делает это лучше всех. Он выяснил, что для него лучше всего работает, и теперь очень эффективно этим пользуется. Не уверен, что это работало бы для других. Каждый должен найти то, что подходит именно ему», – отметил вице-лидер Кубка мира прошлого сезона.

«Мы любим работать вместе с Йоханнесом. Иметь возможность быть с ним во время тяжёлой тренировки и наблюдать за его эффективностью – это невероятно ценно», – признался Легрейд.

Но похоже, что стремление соперников опередить его в новом сезоне только подстёгивает Йоханнеса.

«Я знаю, что в следующем сезоне все захотят меня обыграть, и это мотивирует меня каждый день. Понимаю, насколько сильно соперники трудятся ради этой победы, поэтому я должен выложиться как минимум так же».

Его тренер Эгиль Кристиансен ранее выделял особое качество своего подопечного, а именно моральное равновесие, которое он приобрёл в прошлом сезоне:

«Думаю, главная причина его успехов в том, что он успокоился. Он закончил строительство дома, переехал в Конгсвингер, там тихо. Когда он дома, он может сконцентрироваться на тренировках и отдыхе, быть с Густавом и семьёй, не думая о многих других вещах. Это очень сильно ему помогает».

Если это качество действительно помогает Йоханнесу побеждать, то после подобной летней подготовки к сезону его будет просто не остановить. А значит, нас ждёт продолжение бессменного лидерства великого норвежца.