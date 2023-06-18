«Бодрый ходит, с ним всё хорошо». Редькин — о биатлонисте Иванове, которого укусила змея

Член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) и главный тренер сборной Югры Евгений Редькин рассказал о состоянии биатлониста Дмитрия Иванова, представляющего ХМАО, после укуса неизвестной змеи.

«Видел Диму некоторое время назад, он шёл веселый и бодрый. У них сейчас выходной, он мне даже не сказал ничего про этот инцидент. Абсолютно нормальный и бодрый ходит, с ним всё хорошо», — приводит слова Редькин «Матч ТВ».

28-летний Дмитрий Иванов — призёр этапов Кубка России и Универсиад. В 2017 году биатлонист завоевал две серебряные медали (спринт и гонка преследования) на Универсиаде в Алма-Ате, а в 2019-м стал чемпионом соревнований в Красноярске в гонке преследования и серебряным призёром в спринте.