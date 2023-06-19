Самуэльссон — о желании попробовать себя в новой роли: политика — это очень весело

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился мыслями о желании попробовать себя в политике.

«Эта идея пришла ко мне внезапно. И да, она очень заманчивая. Считаю, что политика – это очень интересное и весёлое занятие, поэтому было бы здорово поучаствовать. На этой неделе проходили дебаты партийных лидеров, мне понравилось следить за ними. Политика кажется мне очень занимательной, и она вызывает большой интерес. Увидим, что случится в будущем, но на данный момент я счастлив быть биатлонистом», – приводит слова Самуэльссона Expressen.

«Я всегда думал, что политика – это очень весело, так что для меня это был отличный опыт», — написал он на личной странице в одной из соцсетей после ужина с Андреасом Норленом.