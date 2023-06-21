Истомин — Бабикову: хотел бы провести сбор в Беларуси с командой Беларуси

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин ответил на вопросы российского биатлониста Антона Бабикова.
Так, тренер рассказал, что считает, что у Карима Халили лучшее чувство юмора и самая широкая эрудиция среди членов его команды. Также Истомин, назвавший себя в интервью «несостоявшимся тренером», поделился мнением о процессе подготовки к соревнованиям: он назвал интервальные имитации в году любимым видом тренировок, сказал, что было бы неплохо пригласить в команду повара, и добавил, что хотел бы провести сбор в Беларуси с командой этой страны.
В ответе на вопрос о том, что он будет делать через 20 лет, Истомин был краток: «Есть пасту». Именно её тренер ранее назвал своим любимым блюдом.
Полное видео доступно в телеграм-канале «Союз Двух Биатлонистов», принадлежащем Антону Бабикову и Александру Логинову.
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