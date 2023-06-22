Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Завершившая карьеру Марте Рёйселанд объявила, что ждёт ребёнка

Завершившая карьеру Марте Рёйселанд объявила, что ждёт ребёнка
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд в социальных сетях объявила, что готовится впервые стать матерью.

Рёселанд замужем за норвежским тренером Сверре Рёйселандом. В прошлом году он вошёл в штаб сборной Германии по биатлону.

«Из одного приключения в другое! С нетерпением жду встречи с этим негодником осенью», — подписала фото норвежка.

Фото: из личного архива Марте Рёйселанд

Напомним, 32-летняя Рёйселанд завершила карьеру по итогам сезона-2022/2023. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона. В сезоне-2021/2022 Рёйселанд завоевала единственный в своей карьере «Большой хрустальный глобус». Всего в её активе 19 личных побед, семь серебряных и 19 бронзовых медалей.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023