Завершившая карьеру Марте Рёйселанд объявила, что ждёт ребёнка

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд в социальных сетях объявила, что готовится впервые стать матерью.
Рёселанд замужем за норвежским тренером Сверре Рёйселандом. В прошлом году он вошёл в штаб сборной Германии по биатлону.
«Из одного приключения в другое! С нетерпением жду встречи с этим негодником осенью», — подписала фото норвежка.
Фото: из личного архива Марте Рёйселанд
Напомним, 32-летняя Рёйселанд завершила карьеру по итогам сезона-2022/2023. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона. В сезоне-2021/2022 Рёйселанд завоевала единственный в своей карьере «Большой хрустальный глобус». Всего в её активе 19 личных побед, семь серебряных и 19 бронзовых медалей.
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