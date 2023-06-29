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Паулина Фиалкова объявила, что ждёт ребёнка

Паулина Фиалкова объявила, что ждёт ребёнка
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Биатлонистка из Словакии, призёр этапов Кубка мира Паулина Фиалкова объявила, что ждёт ребёнка.

«Жизнь – это перемены»: эта фраза никогда не была для меня простой. И мы оба очень ждём этого!» – написала спортсменка на личной странице в социальных сетях.

Известная биатлонистка замужем за словацким легкоатлетом Милошем Батовски, который до завершения профессиональной карьеры в большом спорте выступал за свою страну на соревнованиях по спортивной ходьбе, принимал участие в Играх-2004 в Афинах, Играх-2008 в Пекине и Олимпиаде-2012 в Лондоне. Батовски старше Фиалковой на 13 лет.

Фиалкова в составе сборной Словакии выступала на Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах, а также стала чемпионкой в спринте по летнему биатлону на чемпионате мира в 2018 году.

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