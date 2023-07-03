Бьорндален: моя страсть была и в развитии спорта

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своих мыслях о дальнейших перспективах после индивидуальной гонки на 20 км в 1993 году.

«Я был умным 19-летним парнем. Я никогда не думал о результатах, а смотрел на перспективу и развивался как спортсмен. На моем первом Кубке мира я был далёк от этого уровня – мне просто повезло, что я как юниор принял в нём участие. Я многому научился в первой гонке, получил много мотивации и увидел, куда мне нужно двигаться. Возможность пообщаться с лучшими в мире была отличным опытом… Мне нужно было совершенствоваться, но, когда тебе говорят об этом прямо в лицо, когда ты чувствуешь спортсменов, которые быстрее тебя и стреляют лучше тебя, удивительно, как быстро ты учишься!

Материал постоянно менялся, начиная от патронов, винтовки, лыж, ботинок, палок и заканчивая лыжными костюмами. Это было интересно для меня, потому что я быстро добивался хороших результатов. Моей задачей было развивать спорт и делать его более интересным: более быстрые лыжи, более быстрая стрельба. Я никогда не уставал от этого, я видел огромный потенциал. Каждый раз, когда у меня был хороший результат, я находил, над чем ещё поработать. Дело было не только в результатах: моя страсть была и в развитии спорта», – приводит слова Бьорндалена Международный союз биатлонистов.