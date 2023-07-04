СБР представил новую концепцию экипировки на ближайший сезон «Биатлон с великим наследием»

Союз биатлонистов России презентовал новую концепцию экипировки сборной команды России по биатлону для предстоящего зимнего сезона.
Фото: СБР
«Биатлон с великим наследием – так звучит новая концепция экипировки сборной команды России по биатлону для предстоящего зимнего сезона. Традиционный алый цвет дизайнеры представили в новом прочтении, назвав его цветом наследия и традиций, паттерн отражает величие и многообразие природных ландшафтов России.
Элемент «заячьи уши», который прослеживается на экипировке, – фирменный знак российского бренда PROTEAM, производителя данных комплектов. Символ бренда – наш русский заяц-беляк, быстрый, шустрый и смекалистый.
Мы горды быть наследниками биатлонных традиций наших великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК», – написано на официальном сайте СБР.
Фото: СБР
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