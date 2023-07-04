Биатлонистка Ирина Кручинкина вошла в состав команды Республики Беларусь

Бывшая россиянка Ирина Кручинкина, которая теперь выступает под фамилией Шаклеина, включена в состав национальной команды Беларуси по биатлону на сезон-2023/2024, о чём сообщает Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. Также в состав сборной вошла Динара Смольская, находящаяся в декретном отпуске.

В состав национальной команды Республики Беларусь по биатлону вошли Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Степан Данилов, Павел Белько, Максим Воробей, а также Динара Смольская, Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева, Ирина Шаклеина, Алина Зайцева, Елена Кулак.

Напомним, недавно тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил о переходе 28-летней белорусской биатлонистки Елены Кручинкиной, сестры Ирины, в тюменскую команду. Кручинкина представляла национальную команду России до 2018 года, после чего перешла в сборную Беларуси.