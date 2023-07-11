Тренер Беларуси по биатлону: у Елены Кручинкиной наблюдается сильный регресс в результатах

Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, трехкратный чемпион мира по биатлону, главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков прокомментировал переход 28-летней белорусской биатлонистки Елены Кручинкиной в тюменскую команду.
«Не все спортсменки, которые у нас были включены в состав команды и проходили подготовку в прошлом году, продолжат её с национальной командой. Из-за невыполненных индивидуальных плановых задач они не включены в состав. В том числе и опытная Елена Кручинкина, у которой на протяжении двух последних сезонов наблюдается сильный регресс в результатах. К сожалению, по разным причинам она не смогла реализовать свой потенциал. Елена получила предложение о переходе и будет выступать за один из российских регионов. Надеюсь, что ей удастся там реализовать свои спортивные амбиции и добиться результата. Будем только рады её успехам», – приводит слова Рыженкова Sport5.
- 11 июля 2023
-
14:32
- 10 июля 2023
-
22:41
- 9 июля 2023
-
13:28
-
11:45
- 8 июля 2023
-
16:47
-
13:02
-
11:18
- 7 июля 2023
-
13:26
-
09:30
- 6 июля 2023
-
13:42
- 5 июля 2023
-
16:54
-
16:00
-
13:50
-
10:16
-
09:26
- 4 июля 2023
-
15:06
-
15:00
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
- 3 июля 2023
-
11:47
-
11:31
-
11:18
- 2 июля 2023
-
12:25
- 1 июля 2023
-
18:09
-
17:12
- 30 июня 2023
-
18:45
-
16:43
-
16:09
- 29 июня 2023
-
22:19
-
16:43
-
16:22