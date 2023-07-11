Тренер Беларуси по биатлону: у Елены Кручинкиной наблюдается сильный регресс в результатах

Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, трехкратный чемпион мира по биатлону, главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков прокомментировал переход 28-летней белорусской биатлонистки Елены Кручинкиной в тюменскую команду.

«Не все спортсменки, которые у нас были включены в состав команды и проходили подготовку в прошлом году, продолжат её с национальной командой. Из-за невыполненных индивидуальных плановых задач они не включены в состав. В том числе и опытная Елена Кручинкина, у которой на протяжении двух последних сезонов наблюдается сильный регресс в результатах. К сожалению, по разным причинам она не смогла реализовать свой потенциал. Елена получила предложение о переходе и будет выступать за один из российских регионов. Надеюсь, что ей удастся там реализовать свои спортивные амбиции и добиться результата. Будем только рады её успехам», – приводит слова Рыженкова Sport5.