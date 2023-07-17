Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален во второй раз стали родителями

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что во второй раз стала мамой. У Домрачевой и восьмикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена родилась ещё одна дочь.

Напомним, в октябре 2016 года Домрачева родила Бьорндалену дочь, которую назвали Ксенией.

«Ещё одно чудо в нашей семье», — подписала фото 36-летняя Домрачева.

Фото: из личного архива Дарьи Домрачевой

Домрачева объявила о завершении карьеры в июне 2018 года. Она также является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013 годы), обладательницей Кубка мира сезона-2014/2015, обладательницей шести «Малых хрустальных глобусов» Кубка мира по биатлону. Дарья – самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках на ОИ.