Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален во второй раз стали родителями

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что во второй раз стала мамой. У Домрачевой и восьмикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена родилась ещё одна дочь.
Напомним, в октябре 2016 года Домрачева родила Бьорндалену дочь, которую назвали Ксенией.
«Ещё одно чудо в нашей семье», — подписала фото 36-летняя Домрачева.
Фото: из личного архива Дарьи Домрачевой
Домрачева объявила о завершении карьеры в июне 2018 года. Она также является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013 годы), обладательницей Кубка мира сезона-2014/2015, обладательницей шести «Малых хрустальных глобусов» Кубка мира по биатлону. Дарья – самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках на ОИ.
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