Динара Алимбекова-Смольская — о беременности: желаю испытать этот момент каждой девушке

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях фото с велопрогулки.
В начале июня Динара и её муж, серебряный призёр Олимпиады-2020 Антон Смольский, сообщили, что готовятся впервые стать родителями. Они ждут сына.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской
«Моё прекрасное лето. И не из-за того, что «променяла» профессиональный велосипед на городской и катаюсь, не гонясь за километрами. Чувства любви и счастья, которые сейчас бушуют во мне, не описать словами. Я желаю каждой девушке испытать этот яркий момент в своей жизни, и те, кто сильно ждёт, пусть у вас обязательно всё получится», — подписала фото Алимбекова-Смольская.
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