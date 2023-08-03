Динара Алимбекова-Смольская — о беременности: желаю испытать этот момент каждой девушке

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях фото с велопрогулки.

В начале июня Динара и её муж, серебряный призёр Олимпиады-2020 Антон Смольский, сообщили, что готовятся впервые стать родителями. Они ждут сына.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

«Моё прекрасное лето. И не из-за того, что «променяла» профессиональный велосипед на городской и катаюсь, не гонясь за километрами. Чувства любви и счастья, которые сейчас бушуют во мне, не описать словами. Я желаю каждой девушке испытать этот яркий момент в своей жизни, и те, кто сильно ждёт, пусть у вас обязательно всё получится», — подписала фото Алимбекова-Смольская.