Украинская биатлонистка: как можно допустить возвращение россиян на КМ, когда есть оружие

Биатлонистка сборной Украины Любовь Кипяченкова резко высказалась о возможности возвращения представителей России на международную арену.
«Да, конечно, обсуждаем. Мы вообще не поддерживаем эту идею. Никакого нейтрального флага, потому что многие российские спортсмены поддерживают военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), они об этом говорят. Поэтому мы категорически говорим: «Нет». Мы не будем их воспринимать у себя в спорте, мы даже не можем представить, как это может происходить, когда есть оружие, есть всё. Если кто-то кого-то спровоцирует – может быть многое. А у нас в Украине за это, как вы знаете (смеётся)…» — приводит слова Кипяченковой Tribuna.by со ссылкой на эфир YouTube-канала Павла Посохова.
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