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Майгуров — об участии в ОИ-2026: это решение от нас не зависит, надо всегда быть готовыми

Майгуров — об участии в ОИ-2026: это решение от нас не зависит, надо всегда быть готовыми
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На пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту соревнований, которая проходит сегодня, 17 августа, в Москве, президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на слова российского комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Российская Федерация не поедет на Олимпийские игры в Милане в 2026 году.

«Я не сильно об этом задумываюсь, а ставлю задачу тренерам и командам готовиться на все 100 процентов, чтобы в любой момент мы могли вернуться. Чтобы без лишней подготовки вернулись в международный календарь. Данное решение от нас не зависит. Задача – всегда быть готовыми», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Новый сезон стартует уже 5 сентября Кубком Содружества по летнему биатлону.

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