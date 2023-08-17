Пак: обсуждали с Вяльбе проведение шоу лыжников и биатлонистов. Пусть это будет сюрпризом

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о планах проведения шоу биатлонистов и лыжников.

«Мы общались на эту тему с Еленой Вяльбе, но пусть это будет сюрпризом. Это интересно нам и федерации лыжных гонок. Осталось найти место в календаре и тех, кто будет это показывать», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты и лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил перечень рекомендаций, при соблюдении которых спортсмены из России и Беларуси могут вернуться на международные турниры в статусе нейтральных атлетов.