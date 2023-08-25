«Я — жертва. Мою личность украли». Жулия Симон — об обвинениях в мошенничестве

Французская биатлонистка, обладательница Кубка мира в общем зачёте по итогам сезона-2022/2023 Жулия Симон высказалась о жалобах на мошенничество с кредитными картами в свой адрес.

«Эта ситуация меня огорчает. Это выше моего понимания. Я абсолютно не согласна с обвинениями, поэтому вынуждена изложить свою версию произошедшего. Есть покупки, которые были сделаны по картам Жюстин Бреза-Буше и ещё одного человека с помощью кредитной карты, на которой значится моё имя. Я являюсь жертвой ситуации. Моё имя было использовано без моего согласия. Сейчас расследование продолжается, у следователей есть возможность сделать свою работу для выяснения всех обстоятельств. В этой ситуации все жертвы, в том числе и я. Мою личность украли. Я подала жалобу на кражу личных данных. Всё, что я могла рассказать, я сообщила. Теперь всё в руках полиции. Больше никакой информации у меня нет», — приводит слова Симон Le Dauphine Libere.