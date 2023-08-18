Обвиняемая в мошенничестве Жулия Симон: не могу дождаться, когда всё уляжется

Французская биатлонистка, обладательница Кубка мира в общем зачёте по итогам сезона-2022/2023 Жулия Симон высказалась об индивидуальной подготовке к сезону и выразила желание вернуться в общую группу сборной Франции.
Ранее на Симон были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. При этом одну из них написала коллега спортсменки по национальной команде — Жюстин Бреза-Буше. Сама Симон отрицает обвинения в свой адрес.
«Мне всегда нравилось тренироваться в команде. Это то, что позволяет двигаться вперёд. Сравнение своей формы, своих результатов с другими очень важно. При этом индивидуальные тренировки — это новый способ подготовки к сезону, новый опыт для меня. Я лучше узнаю себя. Со мной всегда на связи тренеры, которые дают мне информацию и анализируют данные. Тренируясь в одиночестве, я обрела душевное равновесие. Приятно находиться дома, потому что здесь я могу расслабиться, подумать о чём-то, кроме биатлона. Я чаще вижусь с друзьями, которые не являются спортсменами.
Что касается возвращения к подготовке в сборной, я начинаю думать об этом варианте. Нужно обсудить это с тренерами. Через некоторое время я хочу снова стать частью группы. Не хочу углубляться в тему, но не могу дождаться, когда всё уляжется», — приводит слова Симон Le Dauphine Libere.
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