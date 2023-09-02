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«С днём рождения, мой дорогой». Гореева опубликовала милое фото с Халили

«С днём рождения, мой дорогой». Гореева опубликовала милое фото с Халили
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Неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров 24-летняя российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала в социальных сетях совместное фото с бронзовым призёром Олимпиады-2022 в эстафете Каримом Халили.

Гореева поздравила Халили с днём рождения. Сегодня, 2 сентября, Кариму исполнилось 25 лет.

«С днём рождения, мой дорогой», — подписала фото Гореева.

Фото: из личного архива Анастасии Гореевой

В прошедшем сезоне Гореева и Халили стали обладателями Кубка России по биатлону.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

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